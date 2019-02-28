Умер российский боец ММА Аркадий ЛисинТАСС вчера в 15:55

с чего всё началось

Бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин скоропостижно скончался в возрасте 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Prime Fight Management.

Спорт Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Экономика Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.

Политика Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерениями американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина.

Происшествия Генпрокуратура хочет взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения Генеральная прокуратура РФ хочет взыскать с жены полковника Дмитрия Захарченко $320 тыс. за ювелирные украшения, купленные в США.

Экономика Британская сеть Next уйдет из России Сеть Next была основана в 1982 г. В России она начала работать с 2006 г. По официальным данным, у Next и Next kids сейчас работает 24 магазина в России.

Политика Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» Президент России Владимир Путин удостоил сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Политика Миллионам россиян пересчитают социальные доплаты к пенсиям До 1 июля 2019 года четырем миллионам россиян пересчитают социальные доплаты к пенсиям.

Происшествия ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия Восемь белгородцев задержаны ФСБ за продажу оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Политика Глава Хакасии Коновалов является уклонистом от армии Глава Хакасии Валентин Коновалов числится в списке уклонистов от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Происшествия СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.

Музыка Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Политика Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия Поясняя значение «скандализации правосудия», глава соовета судей привел англо-саксонскую правовую систему, где под этим понятием подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи.

Общество Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму «Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — отметил Володин.

Происшествия Российское судно врезалось в мост в южнокорейском порту Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в порту южнокорейского города Пусан. В результате инцидента никто не пострадал.

Общество ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.

Происшествия Бывшего вице-президента Пробизнесбанка задержали в Польше В Польше на прошлой неделе задержали бывшего вице-президента по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослава Алексеева.