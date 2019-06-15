Кино
Умер режиссер Франко ДзеффиреллиИнтерфакс 08:03
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica. О смерти режиссера написал в своем твиттере Дарио Нарделла - мэр Флоренции, родного города Дзеффирелли.
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