Кино

Умер режиссер Франко ДзеффиреллиИнтерфакс 08:03

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica. О смерти режиссера написал в своем твиттере Дарио Нарделла - мэр Флоренции, родного города Дзеффирелли.
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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

РИА Новости08:17

В возрасте 96 лет умер знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Эхо Москвы10:04

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

РБК07:33

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Коммерсантъ07:58

На 97-м году жизни скончался режиссёр Франко Дзеффирелли

RT на русском08:43

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Интерфакс08:03

От «Ромео и Джульетты» до «Чая с Муссолини». Биография Франко Дзеффирелли

ТАСС07:37
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Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат.
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Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

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Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга

В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
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Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

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Зеленский назначил новых губернаторов Полтавской и Одесской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.
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Происшествия

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По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции.
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Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

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В Саратовской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром

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Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций

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Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

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Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
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Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
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На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
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Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды

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Франко Дзеффирелли
Итальянский художник
Итальянский художник, режиссёр театра, оперы и кино, продюсер, сценарист, дважды номинировавшийся на премию «Оскар», получивший премию BAFTA, пять раз завоевавший премию Давида ди Донателло, дважды - премию «Эмми». Депутат Сената Италии в 1994-2001 годах.
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