Умер режиссер Франко ДзеффиреллиТАСС 09:12

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Авто Какие машины, даже новые, не стоит покупать Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.

Единоборства Оглашены потенциальные соперники Емельяненко в Bellator Президент Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца Федора Емельяненко.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Происшествия Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.

Гаджеты Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Общество Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Происшествия В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.

Энергетика Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.

Политика Индия вводит пошлины на американские товары В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне женился Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

Политика В Чехии хотят объявить 21 августа 1968 «Днем памяти жертв вторжения» Отмечается, что предложение чешских депутатов стало ответом на подготовленную компартией РФ законодательную инициативу «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Спорт Лашманова стала чемпионкой России на дистанции 20 километров Чемпионка Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова завоевала золото на дистанции 20 километров на чемпионате России по спортивной ходьбе.

Политика Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.

Армия и оружие Вашингтон не имел доказательств о проведении ядерных испытаний РФ и КНР У США имелись исключительно предположения относительно испытаний малых ядерных зарядов Москвой и Пекином, заявил бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор 15 июня журналистам, сообщает ТАСС.

Футбол Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).