Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент ПеруВедомости 12:24
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего. Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии.
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Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Обновлено в 17:44
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об устойчивой работе рунета.
Обновлено вчера в 04:28
Футбол
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
Обновлено в 16:59
Авто
Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z
Уже завтра состоится официальная премьера специальной версии купе Nissan 370Z, приуроченной к 50-летнему юбилею модели.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Политика
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Единоборства
Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Белоруссии сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агенство Ренхап.
Обновлено в 17:31
Авто
Toyota представила Highlander нового поколения
Компания Toyota на автосалоне в Нью-Йорке представила кроссовер Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 02:55
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено вчера в 07:52
Транспорт
Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе
Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.
Обновлено в 12:15
Футбол
Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом
Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено в 14:50
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика
США собираются поставлять Турции новые ПВО
США предложили Турции поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает глава Минобороны Турции Хулуси Акара.
Обновлено в 09:31
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Футбол
Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»
Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
Обновлено в 15:36