Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент ПеруВедомости 12:24

Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего. Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии.
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Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

РБК11:45

Биография экс-президента Перу Алана Гарсии

ТАСС12:38

Президент Перу выразил соболезнования семье экс-президента Алана Гарсии

REGNUM12:37

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

РИА Новости11:07

Умер экс-президент Перу

Газета.Ru10:56

СМИ сообщили о смерти бывшего президента Перу Алана Гарсии

Говорит Москва10:58

Умер бывший президент Перу Алан Гарсия

Коммерсантъ11:36
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Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Обновлено в 17:44
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об устойчивой работе рунета.
Обновлено вчера в 04:28
Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Обновлено в 16:59
Авто

Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z

Уже завтра состоится официальная премьера специальной версии купе Nissan 370Z, приуроченной к 50-летнему юбилею модели.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Дмитрий Быков впал в кому в Уфе

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Политика

Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Единоборства

Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Белоруссии сгорел католический храм конца XIX века

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агенство Ренхап.
Обновлено в 17:31
Авто

Toyota представила Highlander нового поколения

Компания Toyota на автосалоне в Нью-Йорке представила кроссовер Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 02:55
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено вчера в 07:52
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Транспорт

Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе

Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.
Обновлено в 12:15
Политика

В Кремле оказались не в курсе возможного ухода Матвиенко из Совфеда

Обновлено в 05:29
Футбол

Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом

Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Обновлено в 14:19
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика

США собираются поставлять Турции новые ПВО

США предложили Турции поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает глава Минобороны Турции Хулуси Акара.
Обновлено в 09:31
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России

Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Футбол

Жена Ерёменко: «Некоторые вещи в „Спартаке“ были организованы непрофессионально»

Некоторые вещи в "Спартаке" были организованы непрофессионально.
Обновлено в 15:36
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