Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент ПеруВедомости 12:24
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего. Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии.
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Политика
Владимир Путин не знает об июньской встрече в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин высказался о возможности встречи представителей стран «нормандской четверки» летом 2019 года.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Политика
Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР
Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая.
Обновлено в 18:16
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.
Обновлено в 13:18
Общество
Инвалидам уточняют рабочие места
Минтруд разрабатывает законопроект, который позволит создавать для инвалидов новые рабочие места на средства от штрафов работодателей.
Обновлено в 18:55
Политика
Суд продлил арест задержанным украинским морякам
Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 11:53
Происшествия
К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском
К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд
В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Белоруссии сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:54
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП
Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04
Здоровье
Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек
Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Футбол
Почеттино про матч с «Манчестер Сити»: «За это мы и любим футбол»
«Шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в гостях (3:4), но прошли дальше за счет большего числа выездных голов.
Обновлено в 17:53
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:16
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации
Что же касается приемника Матвиенко, то им, с высокой долей вероятности, может стать Сергей Нарышкин, возглавляющий в настоящее время Службу Внешней Разведки.
Обновлено вчера в 21:39
Кино
18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Американский военный грузовик загорелся в Польше
Военный грузовик США загорелся в регионе Нижняя Силезия на юго-западе Польши. В момент возгорания машина ехала в составе автоколонны.
Обновлено в 18:43
Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено в 12:13
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено в 13:00