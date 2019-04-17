Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент ПеруВедомости вчера в 12:24

Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего. Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии.
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Бывший лидер Перу покончил с собой при аресте. Он и еще пятеро экс‐президентов замешаны в коррупционном скандале

Телеканал 360°вчера в 19:31

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

РБКвчера в 11:45

Умер экс-президент Перу

Газета.Ruвчера в 10:56

Умер бывший президент Перу Алан Гарсия

Коммерсантъвчера в 11:36

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 11:07

Биография экс-президента Перу Алана Гарсии

ТАССвчера в 12:38

СМИ сообщили о смерти бывшего президента Перу Алана Гарсии

Говорит Москвавчера в 10:58
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Гаджеты

Intel покидает рынок мобильных 5G-модемов

В своем заявлении Intel заявила, что «не планирует выпускать 5G-модемы для смартфонов, включая те, которые первоначально планировалось выпустить в 2020 году».
Обновлено 16 апреля в 23:49
Политика

Ъ: советник Дональда Трампа тайно приехала в Москву

Специальный советник Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фиона Хилл приехала в Москву в составе делегации Белого дома, сообщает Коммерсантъ .
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака

Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

Кокорин принес извинения Денису Паку

Обновлено вчера в 10:32
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: «Никакой любви между Пугачевой и Киркоровым не было»

Сергей Соседов, музыкальный критик, ранее фанатевший от Пугачевой, на концерт не собирается.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте

Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Из-за паники студентка выпрыгнула из окна. Внутренняя комиссия вуза расследовала причины пожара.
Обновлено вчера в 16:06
Авто

Land Rover подготовил для России спецверсию Discovery Landmark

Столь значимое событие в истории модели ознаменовалось созданием специальной версии внедорожника Discovery под названием «Landmark».
Обновлено вчера в 07:09
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Единоборства

Текслер пригласил боксера Сергея Ковалева провести бой в Челябинске

Обновлено в 01:10
Политика

Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»

Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны

Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 08:49
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено вчера в 07:47
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Роскачество определило лучший кефир

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт

Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля

В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Политика

В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов

Обновлено в 00:14
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее

В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено вчера в 12:42
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Алан Гарсия
Перуанский политик
Президент Перу в 1985-1990 и 2006-2011.
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