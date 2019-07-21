Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИГазета.Ru 09:33

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщил политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на местный источник. Он рассказала, что узнал об этом от туркменских бизнесменов.
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с чего всё началось

Специалист по СНГ: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.
Говорит Москва08:53

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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Газета.Ru09:33

СМИ сообщили о смерти президента Туркмении

URA.Ru09:30

СМИ сообщили о смерти президента Туркмении

Life.ru09:08

СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Бердымухамедова

Московский Комсомолец09:14

Появились сообщения о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова

Lenta.ru09:10

Источник «Говорит Москва» сообщил о смерти президента Туркменистана

News.ru09:27

Специалист по СНГ: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Говорит Москва08:53
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Политика

Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»

Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

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Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
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Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
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В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
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ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США

Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
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Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
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Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
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Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами

"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

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В Горном Алтае под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта погиб турист, еще один получил травмы.
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На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю

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В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
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Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
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Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
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Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов.
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В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером

Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.
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В 2019 году турецкие НИИ получили $15,5 млрд

В соответствии с обнародованными сведениями, в 2018 году турецким НИИ из центрального бюджета было перечислено 13,024 млрд долларов, а выделенные в 2019 году средства по первоначальным оценкам составили 15,5 млрд долларов.
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Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов
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Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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