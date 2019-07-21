Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИГазета.Ru 09:33
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщил политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на местный источник. Он рассказала, что узнал об этом от туркменских бизнесменов.
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с чего всё началось
Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.Говорит Москва08:53
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