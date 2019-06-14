Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под ПензойТелеканал 360° 15:29
Драка в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области привела к гибели человека. Также в результате конфликта пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.
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Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.
— Иван Белозерцев, российский политикStolica58.ru 14:08
с чего всё началось
«Уголовное дело передано прокурором Бессоновского района из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении СУ СК по Пензенской области.Телеканал 360°18:35
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