Умер участник массовой драки в селе под ПензойТелеканал 360° 15:29

с чего всё началось

Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.

Драка в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области привела к гибели человека. Также в результате конфликта пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Умер участник массовой драки в селе под Пензой

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