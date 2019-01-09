Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
РБК
12:20

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова. По ее словам, Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве.
РБК12:20

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Умер Анатолий Лукьянов

Коммерсантъ12:53

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Газета.Ru12:41

Ушел из жизни известный смолянин, последний Председатель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов

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Биография последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова

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Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

РБК12:20

Ушёл из жизни известный смолянин Анатолий Лукьянов

SmolDaily12:07
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Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 12:20
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В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте

Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.
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Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
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Советский партийный и государственный деятель, российский политик. Секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Последний Председатель Верховного Совета СССР, сначала сподвижник первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачева, затем его оппонент. C августа 1991 по декабрь 1992 года находился под стражей по делу ГКЧП, обвинялся в заговоре с целью захвата власти и в превышении власти, но в дальнейшем был амнистирован вместе с другими обвиняемыми по этому делу. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 1993 по 2003 годы от КПРФ. Член Президиума ЦК КПРФ. Поэт.
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Алексей Владимирович Островский
Российский государственный деятель. Губернатор Смоленской области с 26 апреля 2012 года. Депутат Государственной думы России IV-VI созывов, член Высшего совета ЛДПР.
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