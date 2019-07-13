Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Подробнее о событии

«Он был потрясающим подарком бога»: не стало поэта Виктора Сосноры

Петербургский дневник14:14

Умер петербургский поэт Виктор Соснора

Фонтанка.Ру10:58

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

Телеканал Санкт-Петербург11:10

Умер поэт Виктор Соснора

RT на русском11:10

Ученик сообщил о смерти поэта-шестидесятника Виктора Сосноры

РБК11:13

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

78.ru10:50

Поэт Виктор Соснора умер в Петербурге

МР7.ру09:54
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Автоспорт

Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»

Обновлено в 10:47
Происшествия

В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Обновлено в 14:19
Космос

В NASA начались чистки из-за отставания по лунной программе

Кадровые перестановки затеяли в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США в связи с отставанием в реализации проекта по освоению Луны.
Обновлено в 02:33
Футбол

Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»

В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Обновлено в 15:40
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.
Обновлено в 14:24
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Футбол

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Обновлено в 08:59
Политика

Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии

В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обновлено в 05:43
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп

В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
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Над Землей открылся портал в преисподнюю - аномалия вскоре может поглотить всю планету

Обновлено в 13:44
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
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Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»

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Специалисты назвали необычные и полезные виды спорта для детей

Медицинские специалисты перечислили интересные и необычные виды спорта, которые могут быть полезны для детей.
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Андрей Разин не первый раз нелицеприятно высказывается о ведущей шоу «Секрет на миллион».
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Соснора Виктор Александрович
Поэт
Советский и российский поэт, прозаик и драматург. Оригинальная и сложная поэтика текстов Сосноры наследует, в частности, романтизму и футуризму. Вопрос о месте Сосноры в русской литературе сложен; как пишет Данила Давыдов, Соснора - безусловный современный классик, оказавший влияние на многих авторов, но это сочетается с «непрочитанностью и неотрефлектированностью» его наследия.
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