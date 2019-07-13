Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Подробнее о событии

«Он был потрясающим подарком бога»: не стало поэта Виктора Сосноры

Петербургский дневник14:14

Ученик сообщил о смерти поэта-шестидесятника Виктора Сосноры

РБК11:13

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

78.ru10:50

Умер поэт Виктор Соснора

RT на русском11:10

Умер петербургский поэт Виктор Соснора

Фонтанка.Ру10:58

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

Телеканал Санкт-Петербург11:10

Поэт Виктор Соснора умер в Петербурге

МР7.ру09:54
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Футбол

Александр Точилин: «Собрались за 4 дня до игры»

С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа

Обновлено в 10:56
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия

У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн

Обновлено в 13:54
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Туристы из Тверской области пострадали в ДТП в Абхазии

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

Артём Здунов встретился с замминистра обороны РФ

12 июля состоялась рабочая встреча Артёма Здунова с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым, в ходе которой стороны обсудили строительство объектов инфраструктуры Каспийской флотилии на территории Дагестана.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
Обновлено в 13:12
Политика

В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено 11 июля в 12:22
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Экономика

В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено в 10:02
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь

Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Политика

Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»

Обновлено в 12:37
Авто

Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования

Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба только за 200 миллионов евро, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

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Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
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Соснора Виктор Александрович
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