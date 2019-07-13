Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Футбол
Александр Точилин: «Собрались за 4 дня до игры»
С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Обновлено в 10:56
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Туристы из Тверской области пострадали в ДТП в Абхазии
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие
Артём Здунов встретился с замминистра обороны РФ
12 июля состоялась рабочая встреча Артёма Здунова с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым, в ходе которой стороны обсудили строительство объектов инфраструктуры Каспийской флотилии на территории Дагестана.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
Обновлено в 13:12
Политика
В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено 11 июля в 12:22
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Экономика
В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено в 10:02
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь
Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Футбол
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Авто
Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования
Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Вильнюса
Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поднял цену за Погба. Все дело в Райоле
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба только за 200 миллионов евро, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании
Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:24