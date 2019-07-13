Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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«Он был потрясающим подарком бога»: не стало поэта Виктора Сосноры

Петербургский дневник14:14

Поэт Виктор Соснора умер в Петербурге

МР7.ру09:54

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

Телеканал Санкт-Петербург11:10

Умер поэт Виктор Соснора

RT на русском11:10

Умер петербургский поэт Виктор Соснора

Фонтанка.Ру10:58

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

78.ru10:50

Ученик сообщил о смерти поэта-шестидесятника Виктора Сосноры

РБК11:13
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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Наука

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«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство

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Обновлено в 16:14
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Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Команду из Санкт-Петербурга пополнит американский защитник Остин Холлинз, сообщает Sportando. С игроком будет подписан двухлетний контракт.
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Футбол

Ростов — Оренбург 2:1

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Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

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Эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ назвали лучшие компактные автомобили А-класса, доступные на российском рынке.
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Политика

В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
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Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
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Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Соснора Виктор Александрович
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Советский и российский поэт, прозаик и драматург. Оригинальная и сложная поэтика текстов Сосноры наследует, в частности, романтизму и футуризму. Вопрос о месте Сосноры в русской литературе сложен; как пишет Данила Давыдов, Соснора - безусловный современный классик, оказавший влияние на многих авторов, но это сочетается с «непрочитанностью и неотрефлектированностью» его наследия.
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