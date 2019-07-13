Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Наука
Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай
Обновлено вчера в 06:22
Футбол
«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство
Увы, но сразу после матча целый ряд отечественных экспертов, включая бывшего арбитра ФИФА Хусаинова, высказали мнение, что народная команда победила с нарушением правил.
Обновлено в 16:14
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Космос
Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту
Обновлено в 10:52
Баскетбол
«Зенит» договорился о контракте с Холлинзом
Команду из Санкт-Петербурга пополнит американский защитник Остин Холлинз, сообщает Sportando. С игроком будет подписан двухлетний контракт.
Обновлено в 13:59
Футбол
Ростов — Оренбург 2:1
Обновлено в 14:25
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Авто
Названы лучшие компактные автомобили А-класса на российском рынке
Эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ назвали лучшие компактные автомобили А-класса, доступные на российском рынке.
Обновлено в 15:46
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Автоспорт
Даниил Квят: Машина не отличалась хорошим балансом
Обновлено в 15:46
Технологии
Названы основные способы кражи денег и данных россиян
Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
«Жена дрессирует»: Винокур пошутил о семейной жизни
Обновлено в 11:10
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Австрии политик устроил стрельбу с балкона
Член ультраправой Австрийской партии свободы открыл стрельбу со своего балкона.
Обновлено в 11:47
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»
Штурм базы назначен на 20 сентября 2019 года.
Обновлено в 14:05
Футбол
Трабукки «извинился» перед «Спартаком» за Петковича и Жиго
Итальянец напомнил, что благодаря ему красно-белые подписали Самюэля Жиго, который сегодня забил победный мяч в игре 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0). "Извините за Петковича и Жиго", - написал Трабукки в Twitter.
Обновлено в 16:16
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Общество
Российские школьники выиграли 4 золотые медали на олимпиаде по физике
На международной олимпиаде по физике, которая проходила в Тель-Авиве, российские школьники завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.
Обновлено в 10:10