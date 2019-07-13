Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Поэт Виктор Соснора скончался в Петербурге

Мойка7811:15

Поэт Виктор Соснора умер в Петербурге

МР7.ру09:54

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

Телеканал Санкт-Петербург11:10

Умер поэт Виктор Соснора

RT на русском11:10

Умер петербургский поэт Виктор Соснора

Фонтанка.Ру10:58

В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

78.ru10:50

Ученик сообщил о смерти поэта-шестидесятника Виктора Сосноры

РБК11:13
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
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Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
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По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
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Шоу-бизнес

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