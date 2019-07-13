Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораИзвестия 12:05
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Обновлено в 13:37
Футбол
«Шинник», «Торпедо» и «Химки» продолжают побеждать
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
Обновлено в 02:41
Политика
В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны
Обновлено в 13:56
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Футбол
«Спартак» с трудом победил «Сочи»
Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Политика
Алексей Чалый отказался от участия в выборах в Заксобрание Севастополя
В специальном обращении Чалый сказал, что, будучи депутатом Законодательного собрания, намеревался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Спорт
Селезнева завоевала золото в упражнениях с лентой на Универсиаде
Россиянка Екатерина Селезнева стала первой в упражнениях с лентой на турнире по художественной гимнастике на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:35
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Футбол
Мурильо стал игроком «Сампдории»
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
Участник скандального шоу "Дом-2" Олег Майами сделал предложение Алене Шишковой.
Обновлено в 12:55
Политика
Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации
Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено вчера в 07:28
Авто
В России состоялась премьера новой Mazda3
Только что в в Loft Hall в Москве состоялась российская премьера новой Mazda3.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях
В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Наука
Мороженое на завтрак улучшает работу головного мозга
Обновлено 10 июля в 09:11
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50