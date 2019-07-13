Виктор Соснора сегодня умер. Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние, и без того неважное всю последнюю неделю.

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