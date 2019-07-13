Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор СоснораLenta.ru 10:59

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье. Лурье написал, что состояние Виктора Сосноры ухудшилось накануне, 12 июля.
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Вадим Лурье
Виктор Соснора сегодня умер. Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние, и без того неважное всю последнюю неделю.
— Вадим ЛурьеИнтерфакс 11:24

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