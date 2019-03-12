Футбол

Умер партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии КоутиньоТАСС вчера в 23:44

Партнер Пеле по национальной сборной Бразилии, Антонио Уилсон Виейра Онорио, более известный как Коутиньо, умер в возрасте 75 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бразильский клуб "Сантос", в составе которого Коутиньо также выступал вместе с Пеле.
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Умер партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо

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Умер партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо

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Умер партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо

ТАССвчера в 23:44
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