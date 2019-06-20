Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганDP.RU вчера в 09:21
Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган. Об этом в четверг, 20 июня, пишет ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира Ирину Волину.
Читать в источнике
Оценить203
с чего всё началось
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.ТАССвчера в 09:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Умер глава «Уралсиба». Он поднялся от продавца до списка Forbes - Скончался Владимир Коган
Телеканал 360°вчера в 15:10
«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Политика
Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату
Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана
Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки
Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»
Недавно Анна Семенович решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:10
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Теннис
Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open
С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.
Обновлено в 02:11
Наука
Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
Обновлено в 02:36
Общество
Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта
Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта.
Обновлено в 00:10
Футбол
Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера
Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Как влияет на печень «вкусная хрустящая корочка»
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Инвестор: США опоздали с намерениями помешать «Северному потоку — 2»
Соединённые Штаты опоздали с попытками остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана
Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:15
Общество
В пятницу в Петербург придут ливни и грозы
На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова снова разразилась тирадой о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Общество
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки
Из-за чего вода снова была спущена, а открытие навигации перенесено на неопределенные сроки.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Футбол
Килиан Мбаппе: «Победа в Лиге чемпионов для меня важнее, чем „Золотой мяч“»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что мечтает победить в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:54