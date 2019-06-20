Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганDP.RU вчера в 09:21

Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган. Об этом в четверг, 20 июня, пишет ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира Ирину Волину.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
ТАССвчера в 09:14

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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

РИА Новостивчера в 09:46

Умер глава «Уралсиба». Он поднялся от продавца до списка Forbes - Скончался Владимир Коган

Телеканал 360°вчера в 15:10

Операционное управление «Уралсиба» не изменится после смерти основного акционера Когана

ТАССвчера в 13:16

«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана

RT на русскомвчера в 11:46

Как Владимир Коган стал одним из самых известных бизнесменов

Ведомостивчера в 17:49

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Интерфаксвчера в 09:02

Сын за отца: что произошло с бизнес-империей Владимира Когана

Forbesвчера в 09:45
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В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

Обновлено в 00:25
Политика

Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика

НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана

Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки

Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»

Недавно Анна Семенович решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:10
Политика

В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Общество

На официальном портале произошла врачебная ошибка

СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Теннис

Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open

С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.
Обновлено в 02:11
Наука

Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

Обновлено в 02:36
Общество

Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта

Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта.
Обновлено в 00:10
Футбол

Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера

Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Политика

В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Здоровье

Как влияет на печень «вкусная хрустящая корочка»

Обновлено вчера в 23:11
Политика

Инвестор: США опоздали с намерениями помешать «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты опоздали с попытками остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана

Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:15
Общество

В пятницу в Петербург придут ливни и грозы

На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова снова разразилась тирадой о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Общество

Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки

Из-за чего вода снова была спущена, а открытие навигации перенесено на неопределенные сроки.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

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Футбол

Килиан Мбаппе: «Победа в Лиге чемпионов для меня важнее, чем „Золотой мяч“»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что мечтает победить в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:54
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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