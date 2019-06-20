Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганDP.RU вчера в 09:21

с чего всё началось

Умер основной владелец "Уралсиба" Владимир Коган. Об этом в четверг, 20 июня, пишет ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира Ирину Волину.

Политика Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.

Политика Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.

Экономика НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.

Происшествия Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.

Политика Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.

Политика В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Общество На официальном портале произошла врачебная ошибка СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Теннис Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open С нетерпением жду следующей встречи. Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном.

Общество Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта.

Футбол Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.

Политика В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Технологии Роскачество проверило приложения по доставке продуктов Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

Политика Инвестор: США опоздали с намерениями помешать «Северному потоку — 2» Соединённые Штаты опоздали с попытками остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Армия и оружие В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.

Общество В пятницу в Петербург придут ливни и грозы На смену засушливой погоде в Петербург придут дожди и грозы.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опрометчиво пожаловалась на тяжелую жизнь балерины Анастасия Волочкова снова разразилась тирадой о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко.