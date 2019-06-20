Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33

с чего всё началось

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Политика В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Авто В России продажи люксовых автомобилей в мае упали на 12,2% Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом месяце составил 108 экземпляров, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Музыка Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер Артист умер в результате несчастного случая. Здар случайно выпал из окна верхнего этажа в Париже.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Шоу-бизнес Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Политика Почему Запад смягчился к России, объяснила WP Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в марте заявил, что санкционные ограничения в отношении России повредили итальянскому бизнесу.

Футбол «Аякс» продлил контракт с Тен Хагом «Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Политика Зеленский отменил указ о школьной форме Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Политика Путин ответил на вопрос о Грудинине Во время прямой линии российский лидер озвучил вопрос о том, можно ли назначить Грудинина премьером по аналогии с назначением в 1998 году главой правительства Евгения Примакова.

Авто «Яндекс.Авто» пришел в две столицы На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.

Происшествия В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне.

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Финансы Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.