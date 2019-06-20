Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.ТАСС09:14
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Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено в 18:27
Политика
Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС
В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно.
Обновлено в 05:49
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Экономика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями
Американская компания Apple отзывает свои устройства MacBook Pro вследствие технических проблем с батареями.
Обновлено в 18:34
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика
В Киеве назвали европейский тур Зеленского провальным
Поездку Владимира Зеленского в ЕС нужно расценивать как провальную – Макрон и Меркель дали понять украинскому президенту, что, невзирая на санкции, намерены расширять сотрудничество с Москвой, приводит РИА «Новости» заявление Дмитрия Спивака, политического общественного деятеля Украины.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Максимум комфорта и полный контроль. Будущие мамы ‐ о естественных родах в Раменском перинатальном центре
Раменский центр специализируется именно на осложнениях во время беременности и родов.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого
Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено в 11:08
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Ольга Кабо поделилась счастливыми фото летнего отдыха с сыном
Звезда наслаждается отпуском в одном из отелей Турции. Известная актриса театра и кино Ольга Кабо — мама двоих детей.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08