Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
Читать в источнике
Оценить191
с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.ТАСС09:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Вашингтон
Армия и оружие
В Ленобласти прошли учения на танках
Обновлено в 13:35
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Политика
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Иран забрал обломки сбитого беспилотника США
Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.
Обновлено в 14:54
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Раньше "АльфаСтрахование" предоставила рейтинг самых угоняемых авто в России за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:09
Космос
Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море
Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Политика
Бастующим против Портнова студентам угрожали охранники университета — С14
Студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выступающих против возобновления Андрея Портнова в должности профессора университета, угрожали охранники вуза, а преподаватели обещали завалить на экзаменах.
Обновлено в 07:45
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Общество
Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин
Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 08:28
Финансы
Ралли в рубле продолжается
Ралли в рубле продолжается на фоне сильного притока средств портфельных инвесторов на рынок ОФЗ, что в целом согласуется с позитивной динамикой рынка акций.
Обновлено 18 июня в 11:00
Армия и оружие
Зампостпреда РФ при ООН: в зонах конфликтов должно быть защищено все мирное население
"Твердо стоим на позициях, что все социальные группы должны быть защищены в ходе вооруженного конфликта в равной степени в соответствии с международным правом, и учет особых потребностей одной из категорий населения не должен быть за счет и в ущерб другой", - отметил дипломат.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено в 12:59