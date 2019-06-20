Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета вчера в 09:33
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.ТАССвчера в 09:14
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«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
Умер глава «Уралсиба». Он поднялся с продавца до списка Forbes - Скончался Владимир Коган
Телеканал 360°вчера в 15:10
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Армия и оружие
В США запретили самолетам летать в воздушном пространстве Ирана
Американское Управление гражданской авиации (FAA) запретило авиакомпаниям страны летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:15
Политика
МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой госпереворота
Обновлено вчера в 17:41
Политика
МИД Абхазии отреагировал на события в парламенте Грузии
Дипломаты обвинили грузинскую оппозицию в грубом срыве заседания сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) Представители МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии, где ранее было сорвано заседание сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия).
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено в 02:10
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Здоровье
В Краснодарском крае за пять лет количество офисов ВОП выросло на 60%
За последние 5 лет для достижения целевых показателей «дорожной карты» по Соглашению между Минздравом России и администрацией Кубани было проведено укрупнение медицинских организаций, которое привело к сокращению количества юридических лиц на 25%, но не самих учреждений первичного звена.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Авто
«Яндекс.Авто» пришел в две столицы
«Яндекс» объявил о старте продаж бортового компьютера «Яндекс.Авто» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:40
Здоровье
Женщина «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь
13-летний житель Великобритании Джордж Эшби попросил свою работающую врачом мать послушать его стетоскопом.
Обновлено в 01:18
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Обновлено вчера в 17:39
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
В США предложили новый способ снизить «зависимость» Европы от России
В конгрессе США предложили выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы.
Обновлено вчера в 22:58
Космос
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» из-за неисправностей
Запуск ракеты «Протон-М» с космическим аппаратом «Спект-РГ», который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане, перенесен на сутки.
Обновлено в 01:47
Кино
Лин-Мануэль Миранда снимет мюзикл "Tick, Tick… Boom!" с Эндрю Гарфилдом
Как сообщает Variety, режиссером станет Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), а главную роль может сыграть Эндрю Гарфилд.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
СМИ: Семин хочет видеть в «Локомотиве» трех игроков, выступающих на Кубке Америке
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лично заинтересован в переходе трех игроков сборной Перу.
Обновлено в 02:10
Футбол
Бензема сделал фото с Неймаром, «Реал» интересуется игроком
Обновлено в 01:21
Наука
Гранулированный алюминий защитит квантовые компьютеры
Гранулированный алюминий, как выяснили ученые, позволяет защитить кубиты от ЭМ-шума.
Обновлено в 02:32