Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета вчера в 09:33

Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.

с чего всё началось

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.

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