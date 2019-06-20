Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета вчера в 09:33

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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