Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33

с чего всё началось

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.

Политика Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.

Политика Путин оценил вероятность встречи с Трампом Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Общество Омич, который дозвонился до Путина, платил за мусор не той организации Специалистам удалось выяснить, что жалоба на рост тарифов, о которой говорил омич, не вполне относится к их организации.

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Происшествия В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.

Шоу-бизнес Сын Айзы Анохиной и Гуфа попал в больницу с тяжелой травмой Мальчику ставили диагноз девять часов. Айза Анохина сама рассказала о том, что с её старшим сыном Сэмом случилось несчастье.

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Политика Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку» Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Экономика После заявлений Путина акции «Яндекса» пробили исторический максимум Акции «Яндекса» на торгах Московской биржи выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об успехах компании.

Политика США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400 Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.

Политика Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.

Политика Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.

Авто Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5 Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.

Происшествия В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.

Общество Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.