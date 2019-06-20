Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.ТАСС09:14
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
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Обновлено в 09:20
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
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Обновлено в 08:50
Политика
Путин оценил вероятность встречи с Трампом
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Обновлено в 08:39
Политика
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Омич, который дозвонился до Путина, платил за мусор не той организации
Специалистам удалось выяснить, что жалоба на рост тарифов, о которой говорил омич, не вполне относится к их организации.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика
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Обновлено в 10:15
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Сын Айзы Анохиной и Гуфа попал в больницу с тяжелой травмой
Мальчику ставили диагноз девять часов. Айза Анохина сама рассказала о том, что с её старшим сыном Сэмом случилось несчастье.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х
Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
После заявлений Путина акции «Яндекса» пробили исторический максимум
Акции «Яндекса» на торгах Московской биржи выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об успехах компании.
Обновлено в 10:19
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400
Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Авто
Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5
Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Кино
Дмитрий Нагиев может сняться в комедии «Мой папа – вождь»
Обновлено в 10:02
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Общество
В 2019 году в Москве запустят масштабную модернизацию поликлиник
В Москве до конца года запустят масштабную программу модернизации поликлиник.
Обновлено в 09:39