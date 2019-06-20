Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
ТАСС09:14

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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

РИА Новости09:30

Умер основной акционер «Уралсиба» Владимир Коган

RT на русском09:14

Сын за отца: что произошло с бизнес-империей Владимира Когана

Forbes09:45

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Ведомости09:04

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

РБК09:02

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Интерфакс09:02

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

ТАСС09:14
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика

Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
Обновлено в 09:20
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин оценил вероятность встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:39
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Общество

Омич, который дозвонился до Путина, платил за мусор не той организации

Специалистам удалось выяснить, что жалоба на рост тарифов, о которой говорил омич, не вполне относится к их организации.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Обновлено в 10:15
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Сын Айзы Анохиной и Гуфа попал в больницу с тяжелой травмой

Мальчику ставили диагноз девять часов. Айза Анохина сама рассказала о том, что с её старшим сыном Сэмом случилось несчастье.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский создал офис президента вместо администрации

Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х

Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика

После заявлений Путина акции «Яндекса» пробили исторический максимум

Акции «Яндекса» на торгах Московской биржи выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об успехах компании.
Обновлено в 10:19
Политика

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400

Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Политика

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Авто

Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5

Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Кино

Дмитрий Нагиев может сняться в комедии «Мой папа – вождь»

Обновлено в 10:02
Общество

Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Общество

В 2019 году в Москве запустят масштабную модернизацию поликлиник

В Москве до конца года запустят масштабную программу модернизации поликлиник.
Обновлено в 09:39
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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