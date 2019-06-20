Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета вчера в 09:33

с чего всё началось

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.

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Происшествия В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося 60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.

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Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

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