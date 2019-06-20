Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета вчера в 09:33
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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с чего всё началось
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.ТАССвчера в 09:14
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«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
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