Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33

с чего всё началось

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.

Происшествия В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Армия и оружие Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.

Общество Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

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Происшествия РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.

Футбол Отец Влашича назвал 11 причин, почему сын решил остаться в ЦСКА Йошко Влашич, отец полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал, почему сын этим летом согласился перейти в московский ЦСКА на постоянной основе, несмотря на интерес нескольких европейский клубов.

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Финансы Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

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