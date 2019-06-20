Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
ТАСС09:14

Подробнее о событии

Петербуржец из списка Forbes Владимир Коган умер на 57 году жизни

78.ru09:35

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

РИА Новости09:46

Умер бизнесмен Владимир Коган

Фонтанка.Ру09:40

Операционное управление «Уралсиба» не изменится после смерти основного акционера Когана

ТАСС13:16

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Ведомости09:04

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Интерфакс09:02

Сын за отца: что произошло с бизнес-империей Владимира Когана

Forbes09:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Происшествия

В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ

В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.
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Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
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Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
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Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
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Политика

Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента

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Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
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Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
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Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Футбол

Отец Влашича назвал 11 причин, почему сын решил остаться в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал, почему сын этим летом согласился перейти в московский ЦСКА на постоянной основе, несмотря на интерес нескольких европейский клубов.
Обновлено в 14:39
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Авто

Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power

Обновлено в 10:05
Происшествия

Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Обновлено в 08:10
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Происшествия

«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Игры

Обновление Dota Underlords добавило в игру рейтинговые матчи

Утром 20 июня Valve выпустила обновление для Dota Underlords, в котором добавила рейтинговые игры и улучшила работу ИИ.
Обновлено в 01:50
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В России появилась первая официальная академия «ПСЖ»

Французский клуб впервые в истории открывает собственную академию на территории России.
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Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Финансы

Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Транспорт

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
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Пынзарь накормила сына турецким завтраком

Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
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Суд вернул полиции протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 11:15
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СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
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Певица Нюша примеряла кожаное белье

Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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