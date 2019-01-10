В ночь на четверг в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве Иркутской области.

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RT на русском вчера в 23:12

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

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