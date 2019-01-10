Здоровье

Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
RT на русском
вчера в 23:12

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
RT на русскомвчера в 23:12
с чего всё началось

Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

В ночь на четверг в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве Иркутской области.
РИА Новостивчера в 23:42

Подробнее о событии

Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

РИА Новостивчера в 23:42

Умер онкобольной мальчик из Черемхова, о котором рассказали Путину

Ридус00:38

Умер онкобольной мальчик из Иркутской области, с просьбой помочь которому обращались к Путину

КП - Иркутсквчера в 22:31

Влад Шестаков из Черемхово умер

Иркутск Сегоднявчера в 21:59

Умер онкобольной мальчик из Черемхова, о котором рассказали Путину

ТАССвчера в 22:44

Ребёнок, о котором журналист из Владивостока рассказал Путину, скончался

Владивосток-Новости00:06

Ночью 10 января скончался онкобольной мальчик из Черемхово

Твой Иркутсквчера в 22:27
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Здоровье

Москвичам рассказали, как вернуться в форму после праздников

Чтобы быстрее вернуться в форму после праздников, врачи рекомендуют москвичам восстановить правильный распорядок дня и режим питания, сообщила АГН «Москва» главный диетолог столичного департамента здравоохранения, заместитель директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.
Обновлено в 02:32
Здоровье

На Кубани врачи вылечили женщину после инсульта

В Краснодарском крае врачи восстановили здоровье пациентке после инсульта с помощью современной комплексной методики.
Обновлено в 02:15
Здоровье

Январские дни открытых дверей пройдут в столичных клиниках

Москвичей пригласили посетить дни открытых дверей, которые пройдут в столичных клиниках в январе.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье

В 2020 году в Благовещенске начнут строить новый роддом

Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Эксперты назвали регионы с наибольшим риском заразиться ЗППП

Эксперты назвали регионы, в которых шанс заразиться венерическими заболеваниями наиболее высок.
Обновлено в 03:06
Здоровье

Как заниматься спортом в морозы, рассказали медики

По словам терапевта Григория Арутюнова, если человек регулярно тренируется и ведет здоровый образ жизни, морозы для занятия спортом ему не страшны.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье

Уволен главврач астраханского онкодиспансера

Обновлено вчера в 11:36
Здоровье

«Перезагрузка» струнинской больницы продолжается

Марина Чекунова напомнила, что рабочая группа тщательно изучила ситуацию, которая сложилась вокруг Струнинской больницы.
Обновлено вчера в 12:36
Здоровье

Грипп диагностирован у 15 курян

В первую неделю 2019 года 2023 курянина заболели ОРВИ, из них более семидесяти процентов дети.С начала сезона у 15 курян был лабораторно подтвержден вирус гриппа.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Липчанин допился до смерти на новогодних каникулах

Как отмечают наркологи, это почти в половину меньше, чем в прежние годы – в 2008-2010 годах этот показатель составлял 30-40 человек, умерших было примерно 8-10.
Обновлено в 01:09
Здоровье

Женщине без 4 конечностей подарили новые руки

47-летняя женщина, которая потеряла все четыре конечности из-за заражения крови, получила две новых руки.
Обновлено в 03:09
Здоровье

«Справедливая помощь доктора Лизы» нуждается в финансовой поддержке

В доме милосердия «Справедливой помощи доктора Лизы» сводный хор волонтеров и ребятни записывает новогодний клип.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Всех участников «Детей Азии» на Сахалине проверят тепловизором

Череду брифингов перед проведением первых международных зимних игр "Дети Азии" продолжили представители управления Роспотребнадзора по Сахалинской области и министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье

Гормональные таблетки грозят смертельно опасными тромбами

Приём гормональных таблеток для борьбы с симптомами менопаузы увеличивает риск опасных тромбов в более чем в два раза.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Матери инвалида в Красноярске отказывали в льготном лекарстве. Помог пост отчаяния

Жительница Красноярска Анастасия Смирнова смогла получить спецпитание «Ликвиджен» для своего ребенка-инвалида только после того, как 9 января разместила пост отчаяния в интернете.
Обновлено в 01:21
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