Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали ПутинуRT на русскомвчера в 23:12
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
RT на русскомвчера в 23:12
с чего всё началось
В ночь на четверг в больнице умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово, о котором рассказали Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве Иркутской области.РИА Новостивчера в 23:42
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Умер онкобольной мальчик из Иркутской области, с просьбой помочь которому обращались к Путину
КП - Иркутсквчера в 22:31
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Здоровье
Москвичам рассказали, как вернуться в форму после праздников
Чтобы быстрее вернуться в форму после праздников, врачи рекомендуют москвичам восстановить правильный распорядок дня и режим питания, сообщила АГН «Москва» главный диетолог столичного департамента здравоохранения, заместитель директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.
Обновлено в 02:32
Здоровье
На Кубани врачи вылечили женщину после инсульта
В Краснодарском крае врачи восстановили здоровье пациентке после инсульта с помощью современной комплексной методики.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Январские дни открытых дверей пройдут в столичных клиниках
Москвичей пригласили посетить дни открытых дверей, которые пройдут в столичных клиниках в январе.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
В 2020 году в Благовещенске начнут строить новый роддом
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Эксперты назвали регионы с наибольшим риском заразиться ЗППП
Эксперты назвали регионы, в которых шанс заразиться венерическими заболеваниями наиболее высок.
Обновлено в 03:06
Здоровье
Как заниматься спортом в морозы, рассказали медики
По словам терапевта Григория Арутюнова, если человек регулярно тренируется и ведет здоровый образ жизни, морозы для занятия спортом ему не страшны.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Уволен главврач астраханского онкодиспансера
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
«Перезагрузка» струнинской больницы продолжается
Марина Чекунова напомнила, что рабочая группа тщательно изучила ситуацию, которая сложилась вокруг Струнинской больницы.
Обновлено вчера в 12:36
Здоровье
Грипп диагностирован у 15 курян
В первую неделю 2019 года 2023 курянина заболели ОРВИ, из них более семидесяти процентов дети.С начала сезона у 15 курян был лабораторно подтвержден вирус гриппа.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Липчанин допился до смерти на новогодних каникулах
Как отмечают наркологи, это почти в половину меньше, чем в прежние годы – в 2008-2010 годах этот показатель составлял 30-40 человек, умерших было примерно 8-10.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Женщине без 4 конечностей подарили новые руки
47-летняя женщина, которая потеряла все четыре конечности из-за заражения крови, получила две новых руки.
Обновлено в 03:09
Здоровье
«Справедливая помощь доктора Лизы» нуждается в финансовой поддержке
В доме милосердия «Справедливой помощи доктора Лизы» сводный хор волонтеров и ребятни записывает новогодний клип.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Всех участников «Детей Азии» на Сахалине проверят тепловизором
Череду брифингов перед проведением первых международных зимних игр "Дети Азии" продолжили представители управления Роспотребнадзора по Сахалинской области и министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
Гормональные таблетки грозят смертельно опасными тромбами
Приём гормональных таблеток для борьбы с симптомами менопаузы увеличивает риск опасных тромбов в более чем в два раза.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Матери инвалида в Красноярске отказывали в льготном лекарстве. Помог пост отчаяния
Жительница Красноярска Анастасия Смирнова смогла получить спецпитание «Ликвиджен» для своего ребенка-инвалида только после того, как 9 января разместила пост отчаяния в интернете.
Обновлено в 01:21