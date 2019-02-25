Общество
Умер один из основателей НТВ Игорь МалашенкоКоммерсантъ 08:15
Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.
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Игорь Малашенко покончил с собой . Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб.
— Ксения Собчак, телеведущаяRT на русском 12:32
с чего всё началось
Политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщили источники "Ъ".Коммерсантъ08:15
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Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Обновлено в 20:37
Энергетика
«Газпром» построил более 99 процентов «Силы Сибири»
"Газпром" построил более 99 процентов газопровода "Силы Сибири", говорится в презентации компании ко Дню инвестора.
Обновлено в 20:45
Экономика
Власти США обвинили Маска в нарушении соглашения с регулятором
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что основатель Tesla миллиардер Илон Маск нарушил соглашение, опубликовав твит без согласования с регулятором, говорится в ходатайстве в суд.
Обновлено в 20:03
Политика
Телеканал заявил о задержании своих журналистов во время интервью с Мадуро
Американский испаноязычный телеканал Univision сообщил в понедельник вечером о задержании группы своих журналистов прямо во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Посольство: в Испании расследуют обстоятельства смерти Малашенко
В Испании сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 18:17
Политика
Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал в отставку
«Мэр города Улан-Удэ Александр Голков уходит в отставку по собственному желанию», — заявили в мэрии.
Обновлено в 21:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о попытках террористов ИГ атаковать ГРУ
Связанный с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане, а еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.
Обновлено в 20:15
Музыка
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Политика
Посол: США направили в Венесуэлу просроченные лекарства и продукты
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью газете «Известия» заявил, что США в качестве гуманитарной помощи для венесуэльцев направили просроченные лекарства и продукты питания.
Обновлено в 18:47
Политика
Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы
Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены полностью и без усилий.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На борту российского судна в Японском море произошел взрыв
Судно «Партизан» из Владивостока, следовавшее в порт Поханг в Южную Корею, получило пробоины в результате взрыва, сообщает агентство VladNews со ссылкой на владивостокский Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ).
Обновлено в 21:53
Энергетика
Газпром сообщил о выделении 320 млрд рублей на строительство Амурского ГПЗ
"Газпром" в 2019 году направит на стройку Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 320 млрд рублей, сообщается в презентации компании ко Дню инвестора в Гонконге.
Обновлено в 20:49
Происшествия
При пожаре в жилом доме в ЕАО погибли двое детей
Обновлено в 21:15
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020 году.
Обновлено в 22:12
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Происшествия
На руководителя приморского Росморречфлота завели уголовное дело
Уголовно дело, возбужденное по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) находится на контроле в аппарате следственного управления.
Обновлено в 19:32
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено в 15:10
Политика
Facebook разблокировал связанные с RT проекты
Как сообщает телеканал RT, руководство Facebook разблокировало ранее заблокированные страницы четырех независимых проектов Maffick Media.
Обновлено в 19:38
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Хоккей
Форвард «Авангарда» Манукян не доиграл первый матч серии с «Ак Барсом»
Форвард омского "Авангарда" Артем Манукян из-за травмы не доиграл матч плей-офф КХЛ против казанского "Ак Барса".
Обновлено в 13:40
Спорт
Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено в 16:35
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Общество
Обездвиженному с рождения россиянину пришла повестка в армию
Жителю Екатеринбурга с ДЦП прислали повестку с требованием прийти в военкомат, чтобы встать на воинский учет.
Обновлено в 11:39
Экономика
«Ъ» сообщил о среднем росте цен на авиабилеты до 33%
Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.
Обновлено в 19:40
Политика
Гуайдо заявил о намерении вернуться в Венесуэлу на этой неделе
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, собирается вернуться на родину из Колумбии на этой неделе, сообщает радио BioBio со ссылкой на заявление политика, сделанное в Боготе после окончания заседания глав МИД Группы Лимы.
Обновлено в 20:16
Общество
Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»
Документ должен устранить криминальные схемы и недобросовестных участников с рынка ритуальных услуг, - сообщает «Российская газета».
Обновлено в 14:59
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе
Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56