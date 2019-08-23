С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида.

Согласно рейтингу журнала, Кох находился на 11-м месте в списке самых богатых людей планеты. О смерти американского миллиардера, сооснователя энергетической и химической корпорации Koch Industries сообщил NBC его старший брат Чарльз Кох.

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

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