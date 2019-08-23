Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид КохBFM.ru 09:19
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида.
— Чарльз Кох, американский предпринимательРБК 09:05
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