Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид КохBFM.ru 09:19

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать36
Чарльз Кох
С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида.
— Чарльз Кох, американский предпринимательРБК 09:05

Подробнее о событии

Баскетболист, плейбой, либертарианец: 10 главных фактов о миллиардере Дэвиде Кохе

Forbes12:48

В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник

РИА Новости08:52

Умер один из богатейших предпринимателей США

Интерфакс09:36

Умер миллиардер Дэвид Кох

Коммерсантъ09:28

Умер миллиардер Дэвид Кох

ТАСС09:26

В США умер миллиардер Дэвид Кох

RT на русском09:09

Лоббисты и филантропы: 10 фактов о владельцах Koch Industries

РБК11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Авто

Nissan опубликовал тизерное видео с новым Nissan Juke

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Обновлено в 19:30
Наука

Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания

Обновлено 21 августа в 10:20
Происшествия

Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды

Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено в 09:03
Спорт

Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Общество

В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете

В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.
Обновлено в 13:39
Технологии

На Indiegogo представлена зубная щетка для ленивых

Проект получил название Encompass и представляет собой электрическую зубную щетку, подходящую каждому и позволяющую качественно чистить зубы всего за 20 секунд.
Обновлено в 16:38
Общество

Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова

Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии

70-летняя Аллы Пугачева провела уикенд в компании Максима Галкина и Лаймы Вайкуле.
Обновлено в 15:13
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено в 17:28
Политика

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено в 17:14
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа ОС Android

Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Кино

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Общество

Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью

Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Экономика

Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался рост

Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Обновлено в 10:07
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено вчера в 07:16
Космос

Миссия Юпитера делает первые снимки места назначения с Земли

NavCam был специально разработан, чтобы быть устойчивым к резким излучениям окружающей среды вокруг Юпитера и получать изображения планеты, Луны и фоновых звезд.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Кино

В Ереване стартует фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco

Обновлено в 06:57
Футбол

«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон».
Обновлено в 16:55
Происшествия

Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы

Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Главное