Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид КохBFM.ru 09:19

Согласно рейтингу журнала, Кох находился на 11-м месте в списке самых богатых людей планеты. О смерти американского миллиардера, сооснователя энергетической и химической корпорации Koch Industries сообщил NBC его старший брат Чарльз Кох.
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Чарльз Кох
С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида.
— Чарльз Кох, американский предпринимательРБК 09:05

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В США умер миллиардер Дэвид Кох

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Умер миллиардер Дэвид Кох

ТАСС09:26

Умер один из богатейших предпринимателей США

Интерфакс09:36

В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник

РИА Новости08:52
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