Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид КохBFM.ru 09:19
Согласно рейтингу журнала, Кох находился на 11-м месте в списке самых богатых людей планеты. О смерти американского миллиардера, сооснователя энергетической и химической корпорации Koch Industries сообщил NBC его старший брат Чарльз Кох.
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С болью в сердце я объявляю о кончине моего брата Дэвида.
— Чарльз Кох, американский предпринимательРБК 09:05
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