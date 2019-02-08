Кино
Умер народный артист Сергей ЮрскийBFM.ru 01:17
В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. Время и место похорон уточняются. Сергей Юрский — советский и российский актер, режиссер театра и кино.
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Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение.
— Дарья Юрская, российская актрисаВести.Ru 02:02
с чего всё началось
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся на 84-м году жизни, пройдет в Театре им. Моссовета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заслуженная артистка России, актриса Театра им. Моссовета Людмила Дребнева.Агентство Москва01:45
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Обновлено вчера в 10:14
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Авто
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Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
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Интернет
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