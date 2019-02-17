Общество
Умер народный артист России и Башкортостана Загир ВалитовТАСС 13:14
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе. Информация об этом опубликована на сайте театра в воскресенье.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Политика
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Общество
Названы регионы с самым высоким качеством жизни
На регионы первой десятки рейтинга по качеству жизни приходится около половины суммарного ВРП субъектов РФ, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.
Обновлено в 16:13
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Экономика
Baring Vostok: фигурирующие в деле Калви компании ему лично не подконтрольны
Baring Vostok отмечает, что информация, распространенная стороной обвинения, «не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно возможностей и полномочий» господина Калви.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 11:56
Происшествия
Время ожидания в очереди на выставку Куинджи составляет два часа
Как сообщает телеканал Москва 24, время ожидания в очереди на выставку составляет два часа.
Обновлено в 07:35
Происшествия
«О складировании материалов речи не шло». После ночного допроса подрядчик рассказал, что могло стать причиной ЧП в корпусе ИТМО
Обновлено в 16:30
Здоровье
Ученые посоветовали продукты от жира на животе
Что же касается интенсивных тренировок в спортзале, специалисты напоминают, что в результате лишний жир сперва уходит с непроблемных зон: рук, груди, спины, — а живот и бедра худеют в последнюю очередь.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В США назвали условие прекращения поддержки оппозиции в Сирии
США прекратят оказывать военную помощь вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в том случае, если СДС будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией.
Обновлено в 17:05
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп не позволит отменить режим ЧС
Администрация президента США Дональда Трампа не позволит отменить режим ЧП на южной границе, заявил советник главы государства Стивен Миллер.
Обновлено в 11:30
Политика
FT: ФРГ откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit
Германия прекратит экстрадировать своих граждан в Великобританию сразу же после выхода Лондона из состава Евросоюза.
Обновлено в 15:14
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Финансы
Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях
Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза
Руководство Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого 16 февраля произошло обрушение перекрытий и кровли, обратилось в Штаб по ликвидации последствий этого ЧП с просьбой провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Белоруссия скорректирует план обороны страны
Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.
Обновлено в 14:37
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий
Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Мавзолей Ленина закрывается на профилактику
Обновлено в 16:12
Футбол
Гол Мбаппе принес «ПСЖ» гостевую победу над «Сент-Этьеном»
«ПСЖ» победил «Сент-Этьен» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 16:59
Политика
В СЖР отреагировали на отказ Порошенко общаться с российскими СМИ
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что отказ украинского президента Петра Порошенко разговаривать с российскими СМИ доказывает, что власти Украины далеки от общеевропейских ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Хоккей
Дубль Малкина принес победу «Питтсбургу» над «Рейнджерс»
"Пингвины" на своей площадке добились победы со счетом 6:5. В составе хозяев льда дубль оформил Евгений Малкин.
Обновлено в 15:16
Политика
Израиль удержит $138 млн из переводимых властям Палестины средств
Кнессет летом 2018 года утвердил закон об удержании из средств, переводимых администрацией, сумм, которые соответствуют выплатам палестинских властей родственникам палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан Израиля.
Обновлено в 13:10
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Транспорт
«Мосгортранс» попросил москвичей пораньше выехать на работу
Обновлено в 14:11
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Обновлено в 10:38