Кино
Умер народный артист России Анатолий ТороповРИА Новости 09:46
Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
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Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено в 06:49
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми»
Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Общество
Заключенные смогут менять «прописку» в тюрьме
Инициатива подразумевает, что осужденный сможет поменять место отбывания наказания на тот регион, где проживают его родственники и близкие люди.
Обновлено в 02:24
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
Администрация США внесла в санкционный список по Венесуэле ещё 10 физических и 13 юридических лиц.
Обновлено в 11:15
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Футбол
«Арсенал» арендовал у «Реала» Себальоса
Лондонский "Арсенал" объявил о заключении сделки с мадридским "Реалом" по аренде полузащитника Даниэля Себальоса.
Обновлено в 10:47
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Политика
ВМС Великобритании начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Как уточняется, миссия по сопровождению была поручена фрегату ВМС Великобритании HMS Montrose.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Турция и США не договорились о зоне безопасности в Сирии
Переговоры Турции и США по вопросу создания зоны безопасности в Сирии не увенчались успехом.
Обновлено вчера в 08:06
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01