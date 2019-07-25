Кино
Умер народный артист России Анатолий ТороповРИА Новости 09:46
Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
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Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
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Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину
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Евгений Горенбург заявил о закрытии «Старого Нового рока»
Директор фестиваля «Старый Новый рок» Евгений Горенбург объявил о закрытии фестиваля. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами.
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Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
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Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене
Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
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Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
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Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
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Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб.
Обновлено в 09:51
Финансы
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 25 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщается на сайте регулятора.
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Названы вызывающие рак хронические болезни
Врачи составили список хронических заболеваний, способных вызвать рак.
Обновлено в 04:48
Экономика
Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета
Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
США пока не планируют сопровождать суда в Персидском заливе
Пентагон сохранит свои «сдерживающие силы» в Персидском заливе, однако пока не планирует заниматься сопровождением гражданских судов.
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Музыка
Пресс-конференция перед фестивалем «ЖАРА» состоялась в Баку
Пресс-конференции по случаю начала фестиваля "ЖАРА" состоялась в Баку.
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Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тыс. гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный лесопожарный центр.
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Теннис
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧ
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Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
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