Умер народный артист РСФСР Сергей ЮрскийРоссийская газета 01:27

В Москве в возрасте 83 лет скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

с чего всё началось

Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение.

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. О смерти артиста в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Театра им. Моссовета. По словам его дочери Дарьи, причиной смерти стала остановка сердца.

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