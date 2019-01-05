Кино
На 80-м году жизни скончался народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Татьяну Борзых. По ее словам, смерть актера наступила в пятницу, 4 января, в 23:00 мск.
РБКвчера в 21:29
Ребята, ушел мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушел.
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Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Обновлено вчера в 16:22
Кино
Умер народный артист Иван Бортник
Обновлено вчера в 21:29
Хоккей
Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах
В августе 2018 года генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
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Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В Крыму перекрыли дорогу через гору Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 00:26
Политика
СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски
Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке Палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей
Сборная России сыграет с швейцарцами за третье место на МЧМ
Соперником молодежной хоккейной сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, проходящем в Канаде, станет сборная Швейцарии, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
Костин: незасчитанный гол надломил сборную России в полуфинале МЧМ
Незасчитанный гол в ворота американцев в полуфинале молодежного чемпионата мира надломил хоккеистов сборной России, заявил форвард национальной команды Клим Костин.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста
Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суси "Суси Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
Брагин: по моментам имели двойное преимущество над американцами
Хоккеисты сборной России создали вдвое больше моментов в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды США, но реализовать это преимущество им не удалось, заявил главный тренер россиян Валерий Брагин.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Anonymous опубликовали текстовые копии счетов на общую сумму около 1 тысячи фунтов, выставленных на имя живущего в Иордании некоего человека под именем Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.
Обновлено вчера в 22:09
Космос
«Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».
Обновлено 03 января в 02:57
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США
Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:32
Политика
У задержанного в России за шпионаж американца Уилана нашли судимость
Газета The Washinton Post выяснила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан был ранее судим, из-за чего его уволили из Вооруженных сил США и разжаловали в рядовые.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30