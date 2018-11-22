Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Ведомости
18:08

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны. В министерстве уточнили, что он умер 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни.
Ведомости18:08
с чего всё началось

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.
ТАСС18:42

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Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РИА Новости18:55

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

ТАСС18:42

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РБК18:33

Руководитель главного управления российского Генштаба Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет

Эхо Москвы21:03

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

RT на русском17:51

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов

Коммерсантъ17:22
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Армия и оружие

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