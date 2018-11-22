В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.

с чего всё началось

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны. В министерстве уточнили, что он умер 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни.

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