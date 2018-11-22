Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
РИА Новости
вчера в 22:11

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 22:11
с чего всё началось

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.
ТАССвчера в 18:42

Подробнее о событии

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов

Новая газета00:18

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РИА Новостивчера в 22:11

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

ТАССвчера в 18:42

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РБКвчера в 18:33

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

RT на русскомвчера в 17:51

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов

Коммерсантъвчера в 17:22

В Москве на 63 году жизни скончался начальник Главного Управления генштаба Игорь Коробов

Эхо Москвы00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Армия и оружие

Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО

Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Саперы начали разминирование в юго-западной сирийской провинции Дераа

Саперы начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у боевиков, в населенных пунктах вокруг сирийского города Дераа, сообщил журналистам представитель сирийской армии.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

Авиачасти ЮВО в рамках учения обменялись аэродромами базирования

Экипажи Су-34 и Су-30СМ смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО вывели аэродромы в Ростовской области из-под удара авиации условного противника Летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

В России дроны смогут летать в одном пространстве с самолетами

Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

Британия усилит военную поддержку Украины

Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Лишили «противника» связи: подразделения РЭБ отработали действия в условиях, приближенных к боевым

После, отразив атаку, военнослужащие развернули систему радиоэлектронного подавления, выполнили ее маскировку, организовали охрану и оборону места развертывания комплексов, а затем полностью лишили «противника» связи и систем навигации.
Обновлено в 00:27
ещё по теме
Игорь Валентинович Коробов
Российский военачальник
Российский военачальник. Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации с января 2016 года. Герой Российской Федерации, генерал-полковник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное