Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет после тяжёлой болезни. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.

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