Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
РИА Новости
вчера в 22:11

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 22:11
с чего всё началось

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
ТАССвчера в 18:42

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Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РБКвчера в 18:33

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов

Коммерсантъвчера в 17:22

Умер начальник ГРУ

Lenta.ruвчера в 17:17

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Эхо Москвы02:00
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