В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.

с чего всё началось

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер на 63-м году жизни, сообщает ТАСС. Это произошло 21 ноября, причиной стала тяжелая болезнь. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким Игоря Коробова.

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