Армия и оружие
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер на 63-м году жизни, сообщает ТАСС. Это произошло 21 ноября, причиной стала тяжелая болезнь. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким Игоря Коробова.
Коммерсантъ17:22
с чего всё началось
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.ТАСС18:42
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Армия и оружие
США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене
Власти Соединенных Штатов призывают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне для того, чтобы обеспечить необходимое распределение гуманитарной помощи.
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Армия и оружие
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Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 19:33
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Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
США призвали Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО
Создание "общеевропейской армии" Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
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Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 19:04
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Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия
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Обновлено в 13:40
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Лицензия на оружие может быть увязана со службой в армии
Выдача лицензии на оружие молодым людям должна быть увязана со службой в Вооруженных силах России.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
США применили белый фосфор при ударе по Сирии
Самолеты коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов
Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
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Армия и оружие
Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку во время учений кораблей ВМФ РФ
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» провел разведывательный полет над международными водами Восточного Средиземноморья неподалеку от территориальных вод Сирии, где ракетные корабли российского ВМФ проводили учения.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Минобороны Британии и Украины заявили о российской «угрозе»
"Стороны подчеркивают, что агрессия по отношению к Украине со стороны России является прямой угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений", — указывается в документе.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
Военных полицейских наделили новыми полномочиями
Военных полицейских наделили новыми полномочиями, теперь они могут заниматься не только дисциплинарной практикой и проверками сообщений о преступлениях, но и административными правонарушениями.
Обновлено в 08:25