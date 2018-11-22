Армия и оружие

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов
Коммерсантъ
17:22

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер на 63-м году жизни, сообщает ТАСС. Это произошло 21 ноября, причиной стала тяжелая болезнь. В Минобороны выразили соболезнования родным и близким Игоря Коробова.
Коммерсантъ17:22
с чего всё началось

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.
ТАСС18:42

Подробнее о событии

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РИА Новости18:55

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

ТАСС18:42

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РБК18:33

Начальник главного управления российского Генштаба Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни

Эхо Москвы20:04

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Интерфакс17:47

Источник: скончался начальник ГРУ

Газета.Ru17:25

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов

Коммерсантъ17:22
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Армия и оружие

США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене

Власти Соединенных Штатов призывают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне для того, чтобы обеспечить необходимое распределение гуманитарной помощи.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

США призвали Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО

Создание "общеевропейской армии" Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Лицензия на оружие может быть увязана со службой в армии

Выдача лицензии на оружие молодым людям должна быть увязана со службой в Вооруженных силах России.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

США применили белый фосфор при ударе по Сирии

Самолеты коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»

Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку во время учений кораблей ВМФ РФ

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» провел разведывательный полет над международными водами Восточного Средиземноморья неподалеку от территориальных вод Сирии, где ракетные корабли российского ВМФ проводили учения.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Минобороны Британии и Украины заявили о российской «угрозе»

"Стороны подчеркивают, что агрессия по отношению к Украине со стороны России является прямой угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений", — указывается в документе.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

Военных полицейских наделили новыми полномочиями

Военных полицейских наделили новыми полномочиями, теперь они могут заниматься не только дисциплинарной практикой и проверками сообщений о преступлениях, но и административными правонарушениями.
Обновлено в 08:25
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Российский военачальник. Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации с января 2016 года. Герой Российской Федерации, генерал-полковник.
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