Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей ОстроумовРоссийская газета 07:55
Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени". Об этом только что в своем Facebook сообщил лидер коллективов. Без указания причин смерти музыканта.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему
Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Теннис
Снова Мария. Шарапова возвращается на корт
На турнире в Испании в этом году собрался на удивление хороший состав: помимо Шараповой там сыграют еще Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских военных
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Следствие допросило Голунова как свидетеля
Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:59
Политика
США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:24
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Общество
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке
В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Единоборства
Бриедис нокаутировал Гловацки в полуфинале Суперсерии
В конце раунда прозвучал гонг и уже после гонга Майрис нанес удар, отправив соперника во второй нокдаун.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве политика
Полицейские ФРГ задержали еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 10:23