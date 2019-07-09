Политика
Умер миллиардер и участник выборов президента США Росс ПероРосбалт 10:39
Перо, основатель компаний EDS и Perot Systems, сколотил миллиардное состояние в сфере информационных технологий. Он также известен как филантроп. Он выдвигался на выборах президента США как независимый кандидат в 1992 и 1996 годах.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика
Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Теннис
Серена Уильямс стала полуфиналисткой «Уимблдона»
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертьфинале «Уимблдона» в трех сетах обыграла соотечественницу Элисон Риске.
Обновлено в 10:25
Технологии
Финалисты олимпиады НТИ предложат изменения программы вузов
Еще одной важной особенностью образовательного интенсива "Остров 10-22" станет возможность подготовки предложений об изменениях программ вузов.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Экономика
Отток капитала из России с начала 2019 года вырос в 2,5 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первое полугодие 2019 года составил $27,3 млрд, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Петербуржец угрожал поджечь чиновников при сносе нелегального кафе
Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией
Источники «Коммерсанта» сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, а в Москве ждали позитивного момента, чтобы документ подписал президент Путин.
Обновлено в 18:00
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Спартак» отказывается от медицинского департамента
В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры
США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
СМИ рассказали об отличиях ЗРК С-400 от С-350
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" превосходит С-350 "Витязь" в дальности поражения цели, однако уступает по боекомплекту и подвижности.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Крабовые браконьеры случайно рассекретили агента ФСБ и пошли под суд
Вместе с владельцем судна Решметом, Улезько, применяя угрозы физической расправы, принудил подозреваемого дать признательные показания в секретном сотрудничестве с ФСБ.
Обновлено в 10:59
Футбол
Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Авто
Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход
Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
Обновлено в 14:45
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях из-за поставок С-400
Глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами, заявила, что позиция Вашингтона по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осталась неизменной и Анкару ждут серьезные последствия после сделки с Россией.
Обновлено в 16:27
Политика
МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT
Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 10:36