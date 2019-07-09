Политика

Умер миллиардер и участник выборов президента США Росс ПероРосбалт 10:39

Перо, основатель компаний EDS и Perot Systems, сколотил миллиардное состояние в сфере информационных технологий. Он также известен как филантроп. Он выдвигался на выборах президента США как независимый кандидат в 1992 и 1996 годах.
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Умер Росс Перо

Газета.Ru11:52

Умер миллиардер и бывший кандидат в президенты США Росс Перо

Коммерсантъ11:52

Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо

Интерфакс10:58

В США умер миллиардер Росс Перо

РИА Новости11:42

Умер боровшийся за пост президента США миллиардер Росс Перо

РБК11:24

Американский миллиардер Росс Перо умер в возрасте 89 лет

ТАСС10:59

В США умер участник двух президентских гонок Росс Перо

Вести.Ru11:50
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика

Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Транспорт

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Теннис

Серена Уильямс стала полуфиналисткой «Уимблдона»

Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертьфинале «Уимблдона» в трех сетах обыграла соотечественницу Элисон Риске.
Обновлено в 10:25
Технологии

Финалисты олимпиады НТИ предложат изменения программы вузов

Еще одной важной особенностью образовательного интенсива "Остров 10-22" станет возможность подготовки предложений об изменениях программ вузов.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Экономика

Отток капитала из России с начала 2019 года вырос в 2,5 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первое полугодие 2019 года составил $27,3 млрд, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Петербуржец угрожал поджечь чиновников при сносе нелегального кафе

Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией

Источники «Коммерсанта» сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, а в Москве ждали позитивного момента, чтобы документ подписал президент Путин.
Обновлено в 18:00
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол

«Спартак» отказывается от медицинского департамента

В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры

США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

СМИ рассказали об отличиях ЗРК С-400 от С-350

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" превосходит С-350 "Витязь" в дальности поражения цели, однако уступает по боекомплекту и подвижности.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Крабовые браконьеры случайно рассекретили агента ФСБ и пошли под суд

Вместе с владельцем судна Решметом, Улезько, применяя угрозы физической расправы, принудил подозреваемого дать признательные показания в секретном сотрудничестве с ФСБ.
Обновлено в 10:59
Футбол

Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Авто

Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход

Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
Обновлено в 14:45
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Политика

Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях из-за поставок С-400

Глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами, заявила, что позиция Вашингтона по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осталась неизменной и Анкару ждут серьезные последствия после сделки с Россией.
Обновлено в 16:27
Политика

МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT

Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 10:36
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Росс Перо
Американский предприниматель
Американский бизнесмен, филантроп, консервативный политик и независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996 годах.
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