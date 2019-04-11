Умер миллиардер Владислав ТетюхинГазета.Ru 14:00

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Бывший совладелец и руководитель корпорации ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Новость об этом появилась сначала на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, следом - на официальной странице концерна ВСМПО-АВИСМА.

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