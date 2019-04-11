Общество
Умер миллиардер Владислав ТетюхинГазета.Ru 14:00
Бывший совладелец и руководитель корпорации ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Новость об этом появилась сначала на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, следом - на официальной странице концерна ВСМПО-АВИСМА.
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Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории, как имя одного из лучших уральцев. Вечная память.
— Евгений Куйвашев, российский политикВести.Ru 15:15
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