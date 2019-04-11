Общество
Умер миллиардер Владислав ТетюхинГазета.Ru вчера в 09:11
В возрасте 86 лет скончался миллиардер и бывший совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт клинического лечебно-реабилитационного центра.
Читать в источнике
Оценить125
Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории, как имя одного из лучших уральцев. Вечная память.
— Евгений Куйвашев, российский политикВести.Ru вчера в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Мужчины поделились мнением о волосах на женском теле
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены
Напомним, что накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Общество
МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах
"Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Американские военные перевозят землю с базы в Токио, несмотря на протесты
Американские военные начали переброску 37 тысяч кубометров земли и песка с базы Йокота, расположенной в столичной префектуре Токио, в префектуру Сайтама, несмотря на протесты местного населения.
Обновлено в 01:49
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 12:40
Авто
Haval начал продажи Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Гаджеты
Смартфон среднего уровня HTC с 6 Гбайт ОЗУ засветился в бенчмарке
В результатах теста Geekbench указано, что смартфон располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
Обновлено в 01:17
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как пишет 9to5Google, благодаря «режиму отпуска», который носит официальное название «режим игнорирования архивных чатов», станет возможным оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР
Обновлено вчера в 19:12
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД возможны задержки движения поездов
Задержки в движении некоторых поездов по техническим причинам возможны в пятницу на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Обновлено в 01:17
Авто
В Дубае 600-сильный Jaguar XE поставил рекорд трассы
Напомним, что самым быстрым и мощным седаном британской марки Jaguar стал суперседан XE SV Project 8. Машина смогла установить рекорд времени на автодроме «Дубай».
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:23