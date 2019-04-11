Общество

Умер миллиардер Владислав ТетюхинГазета.Ru вчера в 09:11

В возрасте 86 лет скончался миллиардер и бывший совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт клинического лечебно-реабилитационного центра.
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Евгений Куйвашев
Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории, как имя одного из лучших уральцев. Вечная память.
— Евгений Куйвашев, российский политикВести.Ru вчера в 15:15

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Владислав Валентинович Тетюхин
Российский бизнесмен
Бывший генеральный директор ВСМПО-АВИСМА, доктор технических наук, основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.
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