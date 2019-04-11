Общество

Умер уральский миллиардер и меценат Владислав ТетюхинРоссийская газета 07:24

На 87-ом году после тяжелой болезни ушел из жизни Владислав Тетюхин. О смерти известного мецената сообщается на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, основателем которого и был Владислав Валентинович.
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Владислав Валентинович Тетюхин
Российский бизнесмен
Бывший генеральный директор ВСМПО-АВИСМА, доктор технических наук, основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.
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