Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав ТетюхинРоссийская газета 07:24
На 87-ом году после тяжелой болезни ушел из жизни Владислав Тетюхин. О смерти известного мецената сообщается на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, основателем которого и был Владислав Валентинович.
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«Богатые люди редко ведут себя так, как он»: знакомые и соратники — о Владиславе Тетюхине
Екатеринбург Онлайн08:24
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