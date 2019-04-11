Общество
Умер миллиардер Владислав ТетюхинГазета.Ru 09:11
В возрасте 86 лет скончался миллиардер и бывший совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт клинического лечебно-реабилитационного центра.
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