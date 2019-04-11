Общество
Умер миллиардер Владислав ТетюхинГазета.Ru 09:11
В возрасте 86 лет скончался миллиардер и бывший совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт клинического лечебно-реабилитационного центра.
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Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Здоровье
В трети российских больниц зарплаты оказались ниже средних по региону
В 2018 году в трети российских государственных больниц зарплаты оказались ниже средних по региону на несколько тысяч рублей.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизель до уровня октября 2018 года
Правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.
Обновлено в 09:47
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
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Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе
Следственный комитет (СК) России завел три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, российские обвинители утверждают, что в результате действий украинских военных ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 02:28
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Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения
Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
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Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
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Ученые: Менее активными дети становятся уже в 7-летнем возрасте
Дети становятся менее активными при достижении 7-летнего возраста. С этого момента они более всего всего подвергаются гиподинамии.
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко планирует стать депутатом Европарламента
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Обновлено в 12:12
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
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Политика
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан
В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Космос
Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для выдающихся россиян
Граждане России с уникальными и выдающимися достижениями могут получить в будущем возможность бесплатно отправиться в туристический полет в космос.
Обновлено в 11:29
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью
По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна найдет замену истребителям F-35 в случае отказа Соединенных Штатов от их поставки.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Кино
Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова
Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
Обновлено в 12:20
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Авто
В сеть выложили первые фото салона кроссовера Aston Martin DBX
Команда британского бренда Aston Martin находится на гоночной трассе Нюрбургринг, чтобы тестировать прототип первого в истории компании кроссовера.
Обновлено в 07:36