Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий БаронинLenta.ru вчера в 22:15
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.
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На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) страны.РБКвчера в 20:01
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В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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