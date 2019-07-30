Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий БаронинLenta.ru 22:15

Отмечается, что в 1970-х годах разведчик смог получить информацию о новой в то время болезни — лихорадке Эбола. Баронин трижды был резидентом советской внешней разведки за границей.
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Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Lenta.ru22:15

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Вести.Ru19:42

Бывший советский разведчик, который первым добыл информацию о вирусе Эбола, скончался на Украине

Эхо Москвы21:03

Умер Анатолий Баронин

Газета.Ru20:30

Умер украинский разведчик, который первым получил информацию о лихорадке Эбола

Московский Комсомолец20:05

Умер советский разведчик Анатолий Баронин

РБК20:01

Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Коммерсантъ21:08
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В Тулуне закрыли федеральную трассу

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Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
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Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
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Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу

Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
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Владислав Радимов: «Не верю в чемпионство „Спартака“»

Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.
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Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
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Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
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ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий

"В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.
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США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу

Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.
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Политика

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В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
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