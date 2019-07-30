Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий БаронинLenta.ru 22:15
Отмечается, что в 1970-х годах разведчик смог получить информацию о новой в то время болезни — лихорадке Эбола. Баронин трижды был резидентом советской внешней разведки за границей.
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Умер украинский разведчик, который первым получил информацию о лихорадке Эбола
Московский Комсомолец20:05
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
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Обновлено в 14:00
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Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
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Армия и оружие
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Общество
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"В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.
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Обновлено в 07:16
Армия и оружие
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