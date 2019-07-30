Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий БаронинLenta.ru вчера в 22:15
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.
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На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) страны.РБКвчера в 20:01
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Общество
Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже
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Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
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Первый в мире гибкий смартфон не прошел проверку
Первый в мире гибкий смартфон Royole FlexPai проверил на прочность знаменитый блогер — Зак Нельсон, автор канала JerryRigEverything.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
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Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Кино
Премьера популярного сериала «Санта-Барбара» состоялась 35 лет назад
Первая серия "Санты-Барбары" вышла на экраны 30 июля 1984 года. Отмечается, что это один из самых длинных сериалов в мире.
Обновлено в 04:14
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
«Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Игорь Крутой является композитором, виртуозным пианистом и народным артистом России. 29 июля ему исполнилось 65 лет.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Яхта терпит бедствие в Белом море
Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека
Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Два человека погибли при падении пассажирского автобуса в реку в Китае
По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в китайском городе Хайкоу.
Обновлено в 04:16
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Авто
Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России
Обновлено в 03:03
Политика
Крупнейшим спонсором Текслера оказался фонд «Единой России»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, участвующий в выборах как самовыдвиженец, получил крупную спонсорскую помощь от фонда, связанного с «Единой Россией».
Обновлено в 02:59
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31