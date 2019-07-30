Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий БаронинLenta.ru вчера в 22:15

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.
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На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает
 пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) страны.
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