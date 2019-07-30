с чего всё началось

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

Происшествия Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Общество В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Гаджеты Первый в мире гибкий смартфон не прошел проверку Первый в мире гибкий смартфон Royole FlexPai проверил на прочность знаменитый блогер — Зак Нельсон, автор канала JerryRigEverything.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Кино Премьера популярного сериала «Санта-Барбара» состоялась 35 лет назад Первая серия "Санты-Барбары" вышла на экраны 30 июля 1984 года. Отмечается, что это один из самых длинных сериалов в мире.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Политика В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Общество Иркутский паводок может убить экосистему Байкала Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Политика В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций «Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.

Шоу-бизнес Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем Игорь Крутой является композитором, виртуозным пианистом и народным артистом России. 29 июля ему исполнилось 65 лет.

Политика В Киеве определили срок «исчезновения Украины» Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.

Происшествия Яхта терпит бедствие в Белом море Яхта с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море.

Происшествия На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.

Происшествия Два человека погибли при падении пассажирского автобуса в реку в Китае По меньшей мере два человека погибли, девять пострадали в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в китайском городе Хайкоу.

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.